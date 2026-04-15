В Черкассах в результате ночной атаки РФ повреждены десятки частных домов, пострадали четыре человека

Последствия российской атаки дронами на Черкассы, 15 апреля 2026 года (Фото: Игорь Табурец / Telegram)

Войска страны-агрессора России ночью в среду, 15 апреля, нанесли новый удар по Черкассам после атаки 14 апреля. Пострадали четыре человека, повреждены десятки частных домов, сообщает руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Двух раненых госпитализировали.

Фото: Игорь Табурец / Telegram

В областном центре обломки российских БпЛА ночью упали на четырех локациях, повреждена жилая инфраструктура, автомобили и автобус.

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Фото: Игорь Табурец / Telegram

Фото: Игорь Табурец / Telegram

Очевидцы рассказали Суспільному, что взрывы в Черкассах прогремели около 03:46 ночи, когда жители спали. В частных домах возникли пожары.

«У меня окна, все посыпалось во дворе. Двери, шифер, окна, стекла — все повылетало», — рассказала жительница частного сектора города.

Фото: Игорь Табурец / Telegram

Фото: Игорь Табурец / Telegram

Всего за сутки силы ПВО Украины обезвредили 41 российский дрон в пределах Черкасской области, сообщает ОВА.

Фото: Игорь Табурец / Telegram

Фото: Игорь Табурец / Telegram

Фото: Игорь Табурец / Telegram

Вечером 14 апреля Россия ударила БпЛА по Черкассам, в результате чего погиб 8-летний мальчик. Девять человек госпитализировали, еще пятерым пострадавшим оказали необходимую помощь на месте. Были повреждены четыре многоэтажки.

Ночью 15 апреля РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 324 дронами, ПВО обезвредила 309 БпЛА. В результате атаки в Запорожье погибла 74-летняя женщина, войска РФ нанесли удар по остановке. Также РФ ударила по центру Днепра, три человека пострадали.

Последствия атаки РФ фиксируют в Одесской и Киевской областях.