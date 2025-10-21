Российские дроны атаковали Черкасскую область: поврежден трансформатор, более полутора сотен домов остались без света

21 октября, 09:49
В результате атаки россиян повреждена инфраструктура Черкасской области / Фото иллюстративное (Фото: ГСЧС Черкасской области)

В ночь на 21 октября армия страны-агрессора России атаковала Черкасскую область. В результате обстрела обломками дрона поврежден трансформатор, более 150 человек остались без света.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

«Эти сутки в Черкасской области начались с воздушных тревог. Под вражеским прицелом была критическая инфраструктура», — написал он.

Табурец отметил, что Силы обороны отбили часть атак и уничтожили три российских БПЛА.

В Смелянской территориальной общине обломки дрона повредили уличный трансформатор, оставив более 150 абонентов без света.

Предварительно известно об определенных повреждениях жилой инфраструктуры, обследование продолжается.

Пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожары на объектах, подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Все соответствующие службы продолжают работу и ликвидацию последствий атаки.

Ночью российские войска массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объекты теплоснабжения и энергетики. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности, две баллистические ракеты.

Также армия РФ ударила по Харькову управляемыми авиабомбами, попадания зафиксированы в двух районах города, девять пострадавших.

Всего в ночь на 21 октября оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 98 ударными БПЛА. Воздушные силы зафиксировали попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Обстрел Электроэнергия Черкасская область БПЛА ГСЧС Черкассы Атака Свет Война России против Украины Трансформаторы Дроны Критическая инфраструктура

