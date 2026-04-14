В результате обстрела в Черкассах повреждены многоэтажки (Фото: Игорь Табурец/Telegram)

Обновлено в 20:39. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Черкассах пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Из-за падения обломков повреждено по меньшей мере четыре многоэтажки.

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По информации Табурца, в Черкассах в результате полученных травм погиб 8-летний мальчик.

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Фото: Игорь Табурец/Telegram

Еще девять человек доставлены в больницу, среди них — ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте.

В результате падения БПЛА повреждения получили по меньшей мере четыре многоэтажки.

Девять вражеских беспилотников было обезврежено Силами обороны, отметил Игорь Табурец.

Также во вторник, 14 апреля, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о пятерых погибших с 27 пострадавших.

15 апреля в Днепре объявлен траур по погибшим в результате вследствие российской атаки.