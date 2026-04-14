Россияне ударили по Черкасской области дронами: погиб восьмилетний ребенок, 14 человек пострадали — ОВА
В результате обстрела в Черкассах повреждены многоэтажки (Фото: Игорь Табурец/Telegram)
Вечером вторника, 14 апреля, российские агрессоры атаковали ударными БПЛА Черкасскую область, сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.
Обновлено в 20:39. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Черкассах пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Из-за падения обломков повреждено по меньшей мере четыре многоэтажки.
По информации Табурца, в Черкассах в результате полученных травм погиб 8-летний мальчик.
Еще девять человек доставлены в больницу, среди них — ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте.
В результате падения БПЛА повреждения получили по меньшей мере четыре многоэтажки.
Девять вражеских беспилотников было обезврежено Силами обороны, отметил Игорь Табурец.
Также во вторник, 14 апреля, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о пятерых погибших с 27 пострадавших.
15 апреля в Днепре объявлен траур по погибшим в результате вследствие российской атаки.