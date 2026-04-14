Россияне ударили по Черкасской области дронами: погиб восьмилетний ребенок, 14 человек пострадали — ОВА

14 апреля, 20:00
В результате обстрела в Черкассах повреждены многоэтажки (Фото: Игорь Табурец/Telegram)

В результате обстрела в Черкассах повреждены многоэтажки (Фото: Игорь Табурец/Telegram)

Вечером вторника, 14 апреля, российские агрессоры атаковали ударными БПЛА Черкасскую область, сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Обновлено в 20:39. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Черкассах пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Из-за падения обломков повреждено по меньшей мере четыре многоэтажки.

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По информации Табурца, в Черкассах в результате полученных травм погиб 8-летний мальчик.

Игорь Табурец/Telegram
Фото: Игорь Табурец/Telegram
Игорь Табурец/Telegram
Фото: Игорь Табурец/Telegram

Еще девять человек доставлены в больницу, среди них — ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте.

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В результате падения БПЛА повреждения получили по меньшей мере четыре многоэтажки.

Девять вражеских беспилотников было обезврежено Силами обороны, отметил Игорь Табурец.

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Также во вторник, 14 апреля, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о пятерых погибших с 27 пострадавших.

15 апреля в Днепре объявлен траур по погибшим в результате вследствие российской атаки.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Черкасская область Дроны Война России против Украины

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