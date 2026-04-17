СБУ сообщила о подозрении подполковнику ГРУ РФ, который завербовал несовершеннолетнюю для корректировки удара по Бурштынской ТЭС

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины установили, что подготовку ракетно-дронных атак РФ по Прикарпатью в январе 2026 года координировал сотрудник российской военной разведки (более известной как ГРУ) Марат Цевелев.

Об этом СБУ сообщила в пятницу, 17 апреля.

Россияне тогда нацеливались на Бурштынскую ТЭС. Враг совершил масштабную ракетно-дроновую атаку на город Бурштын в конце октября 2025 года, а зимой 2026-го — планировал новые удары. Для корректировки воздушных атак подполковник Цевелев завербовал 17-летнюю украинку.

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Девушка попала в его поле зрения, когда искала «быстрые заработки» в Телеграмм-каналах.

По инструкциям Цевелева, завербованная сначала провела доразведку возле Бурштынской ТЭС и опорной электроподстанции, затем она должна была провести фото- и видеофиксацию объекта, обозначить его геолокацию и отправить «куратору».

В начале 2026 года Служба безопасности задержала фигурантку в Ивано-Франковске, когда та фотографировала военный объект. У нее изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

По материалам производства, Марат Цевелев проходит службу в 317-м морском центре сил специальных операций российского ГРУ во временно оккупированном Севастополе. Это подразделение с помощью агентурных сетей осуществляет сбор информации для определения целей ракетных и бомбовых ударов на территории Украины из вооружения морского, авиационного и наземного базирования.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Цевелеву о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Обвинительный акт в отношении завербованной им девушки направлен в суд по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В ночь на 30 октября 2025 года Россия нанесла массированные комбинированные удары по Украине. Основной целью были объекты энергетики. РФ применила Кинжалы, Калибры, крылатые ракеты с самолетов Ту, а также дроны-шахеды. Под многочасовыми ударами были Запорожье и Бурштын на Ивано-Франковщине, обстрелам подверглись западные регионы — Хмельницкая, Львовская, Винницкая, Тернопольская области.

В феврале 2026 года СБУ сообщила о задержании в Ивано-Франковске 17-летней выпускницы местного техникума, которая помогала россиянам готовить новый удар по Бурштынской ТЭС.