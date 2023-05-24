«Перетрофеили». В легионе Свобода России рассказали, какую технику они захватили в Белгородской области 24 мая, 19:43 Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Представители легиона Свобода России, которые ранее вместе с Русским добровольческим корпусом проникли в Белгородскую область, рассказали, какую технику им удалось захватить.

«Вместе с РДК на территории России мы использовали технику, которую в свое время армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом. Эту технику мы успешно „перетрофеили“ и вернули назад», — сообщает пресс-служба легион в Telegram.

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В легионе отметили, что операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Они добавили, что общие потери в ходе операции составили два человека погибшими и десять ранеными.

«Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных», — пишет пресс-служба.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала. На следующий день режим «отменили».

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.