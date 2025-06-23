Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку на Белгород-Днестровский Одесской области. Он отметил , что под ударом оказался местный лицей.

«Абсолютно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было — сейчас каникулы. Но были работники лицея. К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким», — написал президент в Telegram.

Реклама

По его словам, учебное заведение полностью разрушено. Сейчас продолжается спасательная операция.

«Ни один из таких российских ударов не является случайным — российская армия точно знает, куда бьет. И это — демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому нужно реальное и болезненное для России усиление давления и санкций», — подчеркнул Зеленский.

Фото: Олег Кипер / Telegram

Фото: Олег Кипер / Telegram

Фото: Олег Кипер / Telegram

Он добавил, что если не принудить Россию к миру, то другим европейским странам также «придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов».

Ранее 23 июня глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что россияне атаковали баллистической ракетой Белгород-Днестровский, в результате чего разрушено учебное заведение.

По словам Кипера, погибло два человека, также по меньшей мере 12 получили ранения. Глава ОВА добавил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Другие раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней тяжести.



