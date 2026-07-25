В Полтавской области за ночь 25 июля 2026 года дроны атаковали 4 АЗС (Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области)

В ночь на субботу, 25 июля, войска страны-агрессора России атаковали с помощью дронов четыре автозаправочные станции и здание пожарной части в Полтавском районе. Об этом сообщает руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Сначала ОВА сообщила об атаке на две АЗС ночью, а впоследствии Дякивнич уточнил, что оккупанты нанесли удар еще по двум заправкам в Полтавском районе.

По данным ОВА, информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.

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Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Обновлено в 08:20. ГСЧС показала последствия российских атак на регион и сообщила, что все пожары ликвидированы.

Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных БПЛА в районе населенных пунктов Чутово и Скороходово в Полтавской области.

В ночь на 25 июля в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет и БПЛА. В Запорожье в результате атаки возник масштабный пожар. Вечером 24 июля президент Владимир Зеленский предупреждал о вероятном массированном ударе РФ по Украине в ближайшие дни.

17 июля украинская разведка предупредила, что российским оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспортной инфраструктуре в прифронтовых районах и приграничье Украины. В частности, об ударах по заправкам сообщалось в Житомире, Сумах, Чернигове и других регионах.