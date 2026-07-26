Появились видео последствий российского удара по АТБ в Чернигове

В Сети опубликовали видео последствий российского удара по магазину АТБ в Чернигове , в результате которого погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка, а еще 20 пострадали.

Одно из видео опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на нем зафиксированы уничтоженный в результате атаки магазин, тела погибших и одна из пострадавших.

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Суспільне опубликовало еще одно видео, на котором также можно увидеть тела погибших и разрушенный российским ударом супермаркет.

Видео 18+

Удар России по АТБ в Чернигове

Днем 26 июля Россия нанесла прицельный удар реактивным шахедом по магазину АТБ в Чернигове.

Начальник управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко, ссылаясь на предварительные выводы взрывотехнической службы, сообщил, что беспилотник, ударивший по АТБ, был оснащен видеокамерой.

В результате этого удара погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка, еще по меньшей мере 20 человек пострадали.

По данным главы Черниговской ОВА Дмитрия Брижинского, кроме АТБ, российские дроны атаковали СТО и склад.