Разрушенный российским КАБом частный дом в Лозовой, 18 октября 2025 года (Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook)

В Лозовой Харьковской области российские оккупанты нанесли удар по частному жилому дому, в результате чего он был разрушен, а шесть человек пострадали.

Об атаке сообщила, в частности, Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что Россия нанесла удар, по предварительным данным, КАБом по жилому сектору Лозовой около 17:30.

Реклама

«В результате попадания произошли разрушения и пожар на территории частного домовладения. Горел жилой дом на площади 80 м кв.», — говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Ведомство также опубликовало фото последствий российского удара.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook

Об этой атаке сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате удара пострадали шесть человек: 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины и 39-летний мужчина.

Фото: Олег Синєгубов via Telegram

Фото: Олег Синєгубов via Telegram

Фото: Олег Синєгубов via Telegram

Также Синегубов заявил, что повреждены еще 11 частных домов.

Позже он уточнил, что 47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы, а остальным четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте.