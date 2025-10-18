В Лозовой Россия разрушила КАБом частный дом, шесть человек пострадали — фото
Разрушенный российским КАБом частный дом в Лозовой, 18 октября 2025 года (Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook)
В Лозовой Харьковской области российские оккупанты нанесли удар по частному жилому дому, в результате чего он был разрушен, а шесть человек пострадали.
Об атаке сообщила, в частности, Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Отмечается, что Россия нанесла удар, по предварительным данным, КАБом по жилому сектору Лозовой около 17:30.
«В результате попадания произошли разрушения и пожар на территории частного домовладения. Горел жилой дом на площади 80 м кв.», — говорится в сообщении.
В ГСЧС заявили, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека.
Ведомство также опубликовало фото последствий российского удара.
Об этой атаке сообщил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате удара пострадали шесть человек: 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины и 39-летний мужчина.
Также Синегубов заявил, что повреждены еще 11 частных домов.
Позже он уточнил, что 47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы, а остальным четырем пострадавшим медики оказали помощь на месте.