После «перемирия» 12 апреля россияне применили в ночь на 15 апреля более 300 беспилотников, а уже после этого в две волны атаковали Украину ракетами и БПЛА . Атака 15 апреля была «разведкой боем» перед массированными ударами.

Об этом в четверг, 16 апреля, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, особенностью атаки было применение россиянами большого количества баллистики.

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«19 баллистических ракет Искандер-М или С-400 было применено по четырем регионам нашего государства, в Киеве было пять попаданий и также пострадали Днепр, Харьковщина и Одесская область. В первой волне противник применил крылатые ракеты в количестве 20, фактически такое же количество, как и баллистики сегодня ночью. Поэтому именно в этот раз мы несколько изменили формат, сделали итог за сутки, потому что это была такая фактически суточная атака с 7 утра вчерашнего дня по 7 утра сегодня, 16 апреля», — заявил Игнат.

Он также добавил, что по результатам видно, что крылатые ракеты удается сбивать, иногда показатель перехвата достигает почти 100%, прежде всего благодаря работе тактической авиации и самолетов F-16. В то же время, по его словам, баллистические ракеты остаются «Ахиллесовой пятой».

Войска страны-агрессора России в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей, сообщали Воздушные силы.

Россия атаковала Украину 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также 44 ракетами:

19 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400;

20 крылатыми ракетами Х-101;

5 крылатыми ракетами Искандер-К.

В Киеве в результате массированной атаки четыре человека погибли, среди них — 12-летний ребенок, более 50 человек пострадали.

В Одессе в результате атаки девять погибших и 16 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру, два человека погибли, еще 30 — пострадали. Сообщается о попадании в Харькове.