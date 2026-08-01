Российский дрон попал рядом с многоэтажкой в Сумах, ранен мужчина

В Ковпаковском районе Сум российский FPV-дрон попал рядом с девятиэтажным домом . В результате атаки пострадал 32-летний мужчина.

Об этом в ночь на субботу, 1 августа, сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

По его словам, мужчина получил тяжелые ранения и в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь в больнице.

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Ударом также поврежден припаркованный неподалеку гражданский автомобиль. Другие последствия атаки устанавливаются.

26 июля российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по территории Сумской громады — по предварительным данным, было применено не менее 7 КАБ. В результате атаки пострадали пять человек.

25 июля в Сумах в результате российской атаки реактивным шахедом, в ночь на субботу, 25 июля, погибли три человека — водители Новой почты в возрасте 43, 53 и 48 лет.

Спасатели при тушении пожара обнаружили тела двоих погибших, еще один мужчина скончался по дороге в больницу, сообщали местные чиновники.

Вечером 20 июля российские войска нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, в том числе дети.

Как заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, всего пострадали двое взрослых и четверо детей — в больницы доставили 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. Кроме того, россияне уничтожили торговый центр в Сумах, сообщил Григоров.