«Не паникуйте, отключайте камеры на всех оккупированных территориях». Подоляк высмеял утреннюю «атаку дронов» в Севастополе

29 октября, 15:14
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Оккупанты после так называемой «атаки беспилотников» в Севастополе утром в субботу, 29 октября, отключили камеры видеонаблюдения. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пошутил над оккупантами и призвал не паниковать.

«Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и всюду на оккупированной территории», — заявил Подоляк.

При этом советник главы ОП иронически высмеял российскую пропаганду.

Видео дня

Читайте также:

Двое из ларца. «Партия войны» все жестче критикует министра обороны Шойгу (справа). Но на его отношениях с Путиным это, похоже, пока не сказывается (Фото:Reuters) Суета вокруг Путина. Что происходит в окружении диктатора и будет ли переворот — интервью НВ с Марком Фейгиным

«После „отрицательного наступления“ к границам-1991 скажете своей z-пастве, что „выиграли“ войну, а "Черноморский флот“ просто уплыл», — отметил он.

В министерстве обороны России заявили о «незначительном повреждении» тральщика Иван Голубец из-за якобы произошедшей  «атаки дронов» в Севастополе утром 29 октября.

В ведомстве говорят об атаке на корабли Черноморского флота и гражданских судах, находившихся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Традиционно винят Украину, в Генштабе информацию не комментировали.

https://www.youtube.com/embed/m0cCzAA59a0?feature=share
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Севастополь Атака Черноморский флот РФ Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X