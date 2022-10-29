«Не паникуйте, отключайте камеры на всех оккупированных территориях». Подоляк высмеял утреннюю «атаку дронов» в Севастополе 29 октября, 15:14 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

Оккупанты после так называемой «атаки беспилотников» в Севастополе утром в субботу, 29 октября, отключили камеры видеонаблюдения. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пошутил над оккупантами и призвал не паниковать.

«Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и всюду на оккупированной территории», — заявил Подоляк.

При этом советник главы ОП иронически высмеял российскую пропаганду.

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«После „отрицательного наступления“ к границам-1991 скажете своей z-пастве, что „выиграли“ войну, а "Черноморский флот“ просто уплыл», — отметил он.

В министерстве обороны России заявили о «незначительном повреждении» тральщика Иван Голубец из-за якобы произошедшей «атаки дронов» в Севастополе утром 29 октября.

В ведомстве говорят об атаке на корабли Черноморского флота и гражданских судах, находившихся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Традиционно винят Украину, в Генштабе информацию не комментировали.