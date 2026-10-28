Россияне нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, погиб человек

28 октября, 21:27
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28 октября российские оккупанты атаковали гражданское предприятие в Ровенской области (Фото: t.me/oleksandrkoval_rv)

28 октября российские оккупанты атаковали гражданское предприятие в Ровенской области (Фото: t.me/oleksandrkoval_rv)

Вечером 28 октября российские оккупанты атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровненской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Александр Коваль.

«К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один человек погиб. Возникший пожар спасатели локализовали», — написал чиновник.

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Ранее сообщалось, что в течение вечера 22 октября и в ночь на 23 октября страна-агрессор Россия атаковала Ровенскую область, в результате чего часть региона осталась без света.

Как сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль, под прицелом врага оказались энергетика, жилищный сектор и бизнес. Один из небольших населённых пунктов на севере области подвергся семи атакам подряд.

Позже в ГСЧС опубликовали фото с места российской атаки. Как отмечали спасатели, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Ровно Война России против Украины Пожар атака дронами

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