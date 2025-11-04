РФ атаковала объекты энергетической и портовой инфраструктуры в Одесской области: возник пожар, есть повреждения

В Одесской области вспыхнул пожар после российской атаки дронами (Фото: Олег Кипер/Телеграм)

Страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 4 ноября, атаковала объекты энергетической и портовой инфраструктуры Одесской области .

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Он отметил, что ночью регион подвергся двум волнам массированных ударов дронами.

По словам Кипера, противовоздушная оборона уничтожила большинство вражеских целей, однако есть попадания в объекты энергетической и гражданской портовой инфраструктуры.

Реклама

Фото: Олег Кипер/Telegram

В результате ударов РФ вспыхнули пожары. Повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование.

В ОВА добавили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

В ДТЭК заявили, что россияне нанесли удар по их энергетическому объекту в Одесской области.

Энергетики начнут восстановительные работы после получения разрешения от военных и спасателей.

Как уточнили в ДТЭК, на энергообъекте значительные повреждения, поэтому ремонт потребует времени.

Ночью в Харькове и Одесской области были слышны взрывы. В Днепропетровской области в результате ударов РФ есть погибшая, ранены 11 человек.



