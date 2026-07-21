Во временно оккупированном Мариуполе после атаки БПЛА возник масштабный пожар (Фото: Скриншот из видео)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области во вторник, 21 июля, после атаки украинских беспилотников вспыхнул масштабный пожар — вероятно, на объекте, где хранилось топливо.

Об этом пишет The Moscow Times.

Там отметили, что в местных Telegram-каналах публикуют видео густого черного дыма, поднимающегося над городом.

По сообщениям местных жителей, возгорание произошло на улице Тополиной в северной части Мариуполя, где в настоящее время перекрыто движение транспорта. В социальных сетях предполагают, что загорелся бензовоз или склад горюче-смазочных материалов. Некоторые очевидцы отмечают, что ранее на этом месте работала автозаправочная станция.

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В то же время Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что после атаки загорелись горюче-смазочные материалы. Эту же версию разделяет военный обозреватель Ян Матвеев, предположивший, что, судя по характеру дыма, может гореть склад с топливом.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Мариуполь атаковали украинские беспилотники. По его словам, дроны были замечены над центральной частью города в направлении выезда на Никольское.

Кроме того, в ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, после которых часть Южного побережья полуострова осталась без электроснабжения.