Ночная атака дронов в Крыму: сообщается о пожаре в Балаклаве на мысе Кая-Баши возле ЗРК С-300/С-400 оккупантов

На данные позиции в Балаклаве российские ЗРК С-300/С-400 ранее перемещались во время учений, пишет Telegram-канал Крымский ветер (Фото: t.me/Crimeanwind)

Во временно оккупированном РФ Крыму — на мысе Кая-Баши в Балаклаве — зафиксирован пожар рядом с местом позиционного развертывания зенитных ракетных комплексов.

Об этом 28 июля сообщает мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки.

«На данные позиции ЗРК С-300/С-400 ранее перемещались во время учений», — говорится в тексте сообщения.

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Кроме того, как пишет Крымский ветер, воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 02:42. Также в городе мощный взрыв был слышен в 03.14, сообщали подписчики канала.

Фото: t.me/Crimeanwind

Фото: t.me/Crimeanwind

Фото: t.me/Crimeanwind

Ситуация с атаками дронов в Крыму — что известно

23−24 июля Силы беспилотных систем Украины в рамках операции Крымский рубильник off поразили 19энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины: 17 из них расположены в оккупированном Россией Крыму, еще два — на временно оккупированной части Донецкой области, сообщал командующий СБС Роберт Бровди.

В ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму было слышно пролет дронов и мощные взрывы. БПЛА были замечены над Феодосией — вероятно, удар был нанесен по позициям РЛС оккупантов на горе Тепе-Оба. Позже появилась информация о поражении подстанции, а в городе пропадала подача электричества.

В ночь на 28 июля временно оккупированный Крым вновь был атакован беспилотниками — сообщалось об ударе по электроподстанции в Феодосии.

Как писал Крымский ветер, после взрывов местные жители сообщали о мерцании света и падении напряжения в Симферополе и Севастополе, а также об отключении электричества в Керчи и Феодосии.