Telegram-каналы сообщили о пожаре в районе Таврической ТЭС под Симферополем (Фото: Крымский ветер / Telegram)

В ночь на воскресенье, 26 июля, во временно оккупированном Крыму слышали пролет дронов и мощные взрывы, сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Канал со ссылкой на подписчиков пишет, что дроны фиксировали над Феодосией — предположительно, удар был нанесен по позициям РЛС оккупантов на горе Тепе-Оба. Позже появилась информация о поражении подстанции, в городе пропал свет.

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Дроны также слышали в Алуште, Симферополе и Добровской долине, в районе Таврической ТЭС звучали взрывы и были видны «яркие вспышки», сообщает канал. В Симферополе и районе были перебои со светом, в районе ТЭС возник пожар, сообщается в канале.

Крымский ветер писал, что около 4 утра в Гаспре (южный берег Крыма) было слышно, как вражеский Панцирь-С1 стреляет ракетой ЗРПК, был сбит дрон над Стройгородком.

Оккупационное Крымэнерго признало, что часть населенных пунктов полуострова обесточена из-за «внешнего воздействия на объекты электроснабжения». О «сложной обстановке» с подачей электроэнергии сообщается на северо-западе, востоке и юге оккупированного полуострова.

В минобороны страны-агрессора РФ утром в воскресенье бездоказательно утверждали, что с 20:00 до 08:00 «перехватили и уничтожили» 133 украинских БпЛА над территорией РФ, акваторией Черного моря и оккупированным Крымом.

23−24 июля Силы беспилотных систем Украины в рамках операции Крымский рубильник off поразили 19 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины: 17 из них расположены в оккупированном Россией Крыму, еще два — на временно оккупированной части Донецкой области, сообщал командующий СБС Роберт Бровди.

Бровди регулярно отчитывается о результативных операциях украинских военных по уничтожению вражеских объектов инфраструктуры и энергоузлов, в частности, в оккупированном Крыму.

Некоторые населенные пункты в Крыму после ударов СБС по НПЗ, подстанциям и нефтебазам оккупантов находятся без электроэнергии и воды две недели или больше. 25 июля в оккупированной Алуште ввели режим ЧС из-за отсутствия света более 48 часов.