Ночные удары дронами по Крыму. В Ялте горит крупная электроподстанция, в городе нет света
В некоторых районах Ялты, помимо пожара, пропало электричество, сообщили подписчики «Крымского ветра» (Фото: t.me/Crimeanwind)
Во временно оккупированном РФ Крыму зафиксирована атака дронов, в ряде
городов прогремели взрывы
— в Ялте пожар после прилета, а в Алуште пропал свет.
Обновлено в 06:50. Как сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки, в Ялте горит крупная электроподстанция.
При этом, как сообщают подписчики канала, свет в Ялте исчез около 03.30.
Ранее мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер сообщал, что, в частности, в некоторых районах Ялты в результате атаки, помимо пожара, пропало электроснабжение.
Впоследствии подписчики канала уточнили, что после взрывов в Ялте наблюдалось яркое сияние — вероятно, в районе холма Дарсан.
Позже они уточнили, что после взрывов в Ялте наблюдалось яркое зарево — вероятно, в районе холма Дарсан.
«Горит, предположительно, на холме Дарсан, где расположена одноименная электроподстанция, по которой ранее неоднократно наносились удары», — пишет Крымский ветер.
Кроме того, по информации подписчиков канала, в Феодосии были зафиксированы взрывы и стрельба.
«В Феодосии мобильные огневые группы пытались сбить „добрые“ дроны, но ничего не вышло — в городе чувствуется запах гари, сообщают подписчики», — пишет Крымский ветер.
Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна «теневого флота» РФ в Черном море.
По его словам, за ночь было отработано 59 вражеских целей. Так, в Черном море были поражены два танкера, сухогруз и плавучий кран. Украинские дроны нанесли удары по 13 энергоузлам и подстанциям на оккупированных территориях, восемь из которых находятся в Крыму.
20 июля Силы беспилотных систем сообщили, что в ночь на 20 июля поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.
В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму были поражены несколько объектов, в результате чего часть полуострова осталась без электричества, а также произошел масштабный пожар в крупнейшем оптово-распределительном центре.