Ночные удары дронами по Крыму. В Ялте горит крупная электроподстанция, в городе нет света

Во временно оккупированном РФ Крыму зафиксирована атака дронов , в ряде городов прогремели взрывы — в Ялте пожар после прилета, а в Алуште пропал свет.

Обновлено в 06:50. Как сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки, в Ялте горит крупная электроподстанция.

При этом, как сообщают подписчики канала, свет в Ялте исчез около 03.30.

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Ранее мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер сообщал, что, в частности, в некоторых районах Ялты в результате атаки, помимо пожара, пропало электроснабжение.

Впоследствии подписчики канала уточнили, что после взрывов в Ялте наблюдалось яркое сияние — вероятно, в районе холма Дарсан.





Позже они уточнили, что после взрывов в Ялте наблюдалось яркое зарево — вероятно, в районе холма Дарсан.

«Горит, предположительно, на холме Дарсан, где расположена одноименная электроподстанция, по которой ранее неоднократно наносились удары», — пишет Крымский ветер.

Кроме того, по информации подписчиков канала, в Феодосии были зафиксированы взрывы и стрельба.

«В Феодосии мобильные огневые группы пытались сбить „добрые“ дроны, но ничего не вышло — в городе чувствуется запах гари, сообщают подписчики», — пишет Крымский ветер.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна «теневого флота» РФ в Черном море.

По его словам, за ночь было отработано 59 вражеских целей. Так, в Черном море были поражены два танкера, сухогруз и плавучий кран. Украинские дроны нанесли удары по 13 энергоузлам и подстанциям на оккупированных территориях, восемь из которых находятся в Крыму.

20 июля Силы беспилотных систем сообщили, что в ночь на 20 июля поразили семь российских судов в Черном и Азовском морях, а также семь энергоузлов и подстанций во временно оккупированном Крыму.

Инфографика: NV

В ночь на 21 июля во временно оккупированном Крыму были поражены несколько объектов, в результате чего часть полуострова осталась без электричества, а также произошел масштабный пожар в крупнейшем оптово-распределительном центре.