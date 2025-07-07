«Из наркоза вышел быстро». В Днепре ветеринары успешно прооперировали сокола, который атаковал российский дрон

Сокола по кличке Шрайк , который в Запорожской области атаковал российский дрон, пострадал и был спасен украинскими бойцами, успешно прооперировали ветеринары в Днепре.

Об этом в Facebook сообщила зооволонтер Вероника Конькова.

«Что ж, уже со спокойной душой могу отчитаться, что Шрайка вчера прооперировали, все прошло хорошо, из наркоза вышел быстро, ночь прошла без осложнений. Теперь начинается, на мой взгляд, самый сложный этап, потому что перелом был не очень свежий, и понадобится, скорее всего, много времени и усилий, чтобы кости срослись», — заявила она.

Фото: www.facebook.com/konkovaveronica

Ранее, 30 июня зооволонтер Вероника Конькова сообщила, что сокол-пустельга атаковал российский беспилотник, в результате чего сильно повредил крыло.

К счастью, наши дроноводы на этом участке фронта, которые стали свидетелями инцидента, не оставили в беде внезапно появившегося дикого собрата, сразу забрали его к себе и при первой же возможности эвакуировали в Запорожье", — написала она.

Как уточнила Конькова, из Запорожья сокола отправили в Днепр, где ветеринары и занялись его лечением.