30 июня, 18:39
Как заявила зооволонтер Вероника Конькова, сейчас ветеринары пытаются спасти соколу крыло (Фото: www.facebook.com/konkovaveronica)

В Днепре ветеринары спасают сокола, который на фронте атаковал российский беспилотник, написала в Facebook зооволонтер Вероника Конькова.

«Знакомьтесь, это Шрайк. Этот отважный сокол-пустельга справедливо решил, что российским дронам не место на нашей (и его личной) территории, и атаковал один из них. К сожалению, железо было крепче живой птицы, и она получила перелом правого плеча. К счастью, наши дроноводы на этом участке фронта, которые стали свидетелями инцидента, не оставили в беде внезапно появившегося дикого собрата, сразу забрали его к себе и при первой же возможности эвакуировали в Запорожье», — написала она.

Как заявил Конькова, из Запорожья сокола отправили в Днепр, где ветеринары занялись его лечением.

«Будем пытаться сохранить крыло, но там уж как получится», — подытожила она.

