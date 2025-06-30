«Знакомьтесь, это Шрайк. Этот отважный сокол-пустельга справедливо решил, что российским дронам не место на нашей (и его личной) территории, и атаковал один из них. К сожалению, железо было крепче живой птицы, и она получила перелом правого плеча. К счастью, наши дроноводы на этом участке фронта, которые стали свидетелями инцидента, не оставили в беде внезапно появившегося дикого собрата, сразу забрали его к себе и при первой же возможности эвакуировали в Запорожье», — написала она.

Реклама

Как заявил Конькова, из Запорожья сокола отправили в Днепр, где ветеринары занялись его лечением.

«Будем пытаться сохранить крыло, но там уж как получится», — подытожила она.