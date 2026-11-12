РФ ударила дроном по таможенному терминалу в Ковеле на Волыни

Российский реактивный дрон в небе над Украиной (Фото: Сергей Флеш / Facebook)

В ночь на 12 ноября россияне атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками типа Шахед. В Ковеле зафиксировано падение беспилотника на территорию таможенного терминала и на автостоянку, сообщил глава ОВА Роман Романюк.

В результате атаки загорелись грузовые автомобили и автоцистерна с топливом. Пожар локализован.

Пострадал один человек — угрозы его жизни и здоровью нет.

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В ночь на 12 ноября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон и 123 ударными БПЛА типов Shahed (73 из них — реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами Пародия.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила пять боеприпасов Бандероль/Дань-Т и 89 дронов, в том числе 51 реактивный. В результате атаки зафиксированы попадания в 17 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 18 местах.

РФ нанесла баллистический удар по Киеву и области, были слышны взрывы. В Ровенской области в результате атаки на объекты энергетики обесточено несколько районов.