Ночью силы ПВО уничтожили три ракеты и 112 из 140 российских дронов — Воздушные силы

26 октября, 09:15
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В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину ракетами различных типов (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину ракетами различных типов (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину ракетами различных типов, а также 140 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силы ПВО обезвредили 112 БПЛА и три ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Так, с 18:00 25 октября и в течение ночи Россия атаковала Украину:

  • одной противорадиолокационной ракетой Х-31П;
  • тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей;
  • 140 ударными БПЛА типа Shahed (70 из них были реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово (РФ) и Гвардейское (Крым).

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По состоянию на 08:00 Силы обороны сбили или подавили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 российских дронов типа Shahed (56 из них были реактивными), Гербера и беспилотников других типов.

Воздушные силы
Инфографика: Воздушные силы

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения РФ в 15 локациях, а также падение обломков в четырех местах.

В ночь на понедельник, 26 октября, войска РФ продолжили атаку на Украину с применением реактивных БПЛА. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье в результате ночного удара четверо раненых. Поврежден отель, частные дома, автобусы

В Харьковской области пострадали два человека в результате российской атаки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Воздушные силы

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