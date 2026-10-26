В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину ракетами различных типов (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Украину ракетами различных типов, а также 140 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силы ПВО обезвредили 112 БПЛА и три ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Так, с 18:00 25 октября и в течение ночи Россия атаковала Украину:

одной противорадиолокационной ракетой Х-31П;

тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей;

140 ударными БПЛА типа Shahed (70 из них были реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово (РФ) и Гвардейское (Крым).

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По состоянию на 08:00 Силы обороны сбили или подавили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 112 российских дронов типа Shahed (56 из них были реактивными), Гербера и беспилотников других типов.

Инфографика: Воздушные силы

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения РФ в 15 локациях, а также падение обломков в четырех местах.

В ночь на понедельник, 26 октября, войска РФ продолжили атаку на Украину с применением реактивных БПЛА. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье в результате ночного удара четверо раненых. Поврежден отель, частные дома, автобусы

В Харьковской области пострадали два человека в результате российской атаки.