В ночь на понедельник, 2 ноября (с 18:00 1 ноября), российские войска атаковали Украину 193 ударными БПЛА типа Shahed (75 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 154 российских БПЛА типов Shahed (58 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов.

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Воздушные силы предупредили, что шесть ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается. Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 26 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в девяти локациях.

В ночь на 2 ноября Россия атаковала Одессу, Винницкую и Харьковскую области, а также Кропивницкий реактивными и бензиновыми шахедами.

В Кропивницком районе Кировоградской области в результате российской атаки дронами вечером 1 ноября произошло попадание в транспортное предприятие, возник пожар.

Россияне также атаковали Одессу. В результате удара четыре человека получили ранения. Повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. Под Харьковом — 12 пострадавших в результате удара по пятиэтажке в селе Васищево Безлюдовской громады.

Вечером 1 ноября российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками. В результате удара один человек получил травмы, повреждены жилые дома и автомобили.