В ночь на воскресенье, 1 ноября (с 18:00 31 октября), российские войска атаковали Украину 433 ударными дронами типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

Россияне запустили дроны с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово (РФ) и оккупированный Донецк.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 силами противовоздушной обороны сбиты или подавлены 371 российский БПЛА типов Shahed (47 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов. В то же время Воздушные силы предупредили, что более 40 ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

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Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 16 местах, а также падение сбитых объектов (обломков) в 14 местах.

Утром 1 ноября Воздушные силы сообщили о движении около 30 дронов в сторону западных областей Украины, кроме того, из-за атаки российских БПЛА взрывы раздаются в Киеве.

Вечером 31 октября в Деснянском районе Киева в результате падения беспилотника возникло возгорание на нежилой территории, также загорелись припаркованные автомобили.

Как сообщал советник президента Сергей Бескрестнов (Флеш), из-за сплошной облачности над Украиной россияне запускают десятки шахедов с бензиновыми двигателями, рассчитывая на то, что украинским экипажам перехватчиков будет сложнее их обнаружить.