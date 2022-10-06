Войска РФ ночью выпустили девять иранских дронов по Одесской области. Все были сбиты 6 октября, 23:11 Иранский дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Украинские силы сбили все девять иранских дронов, которые войска РФ выпустили по Одесской области прошлой ночью.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко во время вечернего видеообращения.

«Ночью, враг в очередной раз пытался атаковать нашу область дронами-камикадзе иранского производства. На этот раз он применил целых девять дронов. Все они были сбиты нашим подразделением ПВО», — сказал он.

Видео дня

Тип дронов, которые атаковали область, глава ОВА не уточнил.

Марченко добавил, что еще три дрона были сбиты над областью этим вечером.



В этот день Воздушное командование сообщало, что ВСУ впериод с 15:00 по 20:00 на юге Украины сбили пять российских беспилотников, из которых четыре — иранского производства.

Накануне оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен. Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.