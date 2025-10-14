Российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области

14 октября, 11:21
Поделиться:
В Черниговской области россияне атаковали нефтебазу (Фото: ГСЧС)

В Черниговской области россияне атаковали нефтебазу (Фото: ГСЧС)

Во вторник, 14 октября, российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 13 октября в Нежинском районе Черниговской области войска РФ с помощью дронов атаковали объект гражданской инфраструктуры, возник пожар.

Реклама

Читайте также:
Россия использует по меньшей мере три разные модели дронов Shahed/Герань для обстрелов Украины: в чем их существенные отличия

В ОК Север позже сообщили, что российские оккупанты попали в нефтебазу в Черниговской области. Уточняется, что в объект попали четыре ударных дрона.

ГСЧС показала последствия росссийской атаки на нефтебазу в Нежинском районе.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной обстрел российских оккупантов снова направлен на объекты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 14 октября российская армия атаковала Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них — шахеды.

Ночью россияне нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Без света осталось пять населенных пунктов. В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черниговская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies