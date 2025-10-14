Во вторник, 14 октября, российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области .

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что вечером 13 октября в Нежинском районе Черниговской области войска РФ с помощью дронов атаковали объект гражданской инфраструктуры, возник пожар.

Реклама

В ОК Север позже сообщили, что российские оккупанты попали в нефтебазу в Черниговской области. Уточняется, что в объект попали четыре ударных дрона.

ГСЧС показала последствия росссийской атаки на нефтебазу в Нежинском районе.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночной обстрел российских оккупантов снова направлен на объекты энергетической инфраструктуры.

В ночь на 14 октября российская армия атаковала Украину 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них — шахеды.

Ночью россияне нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области. Без света осталось пять населенных пунктов. В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.