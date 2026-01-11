Российские войска в ночь на 11 января (с 18:30 10 января) атаковали Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 110 из них — шахеды. Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

Россияне запустили дроны с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (оккупированный Крым).

Противовоздушная оборона сбила или подавила 125 российских БПЛА. В то же время зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

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Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА, предупредили Воздушные силы.

Вечером 10 января Россия начала атаковать Украину шахедами, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Зафиксированы попадания БпЛА в Слободском районе Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов. Дрон Молния попал в объект инфраструктуры.