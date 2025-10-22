В Киеве осколок шахеда попал в дом нардепа Ольги Стефанишиной

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Киев ракетами и БПЛА, в результате чего, в частности, осколок шахеда попал в дом народного депутата Украины Ольги Стефанишиной.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что инцидент произошел в районе Русановки. Она также уточнила, что в результате атаки ни она, ни ее семья не пострадали.

«Этой ночью в наш дом на Русановке попал осколок шахеда. К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал. Мы с детьми были в ванной, было очень шумно. И уже под утро мы увидели фото разрушений. Дети испугались, но не сильно», — написала Стефанишина.

Она добавила, что вода и свет в доме есть, помощь ей не нужна.

На опубликованном фото можно увидеть, что обломок российского дрона пробил и повредил часть стены дома.

Фото: Ольга Стефанишина / Facebook

Ранее Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах повреждены многоэтажные дома, двое погибших и 19 пострадавших.

В Киевской области четверо погибших в результате российской атаки, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Возник пожар в многоэтажке, 13 пострадавших.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.