Взрыв в Саранске в Мордовии РФ в результате удара БпЛА 22 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+)

В ночь на среду, 22 октября, подразделение Саргас Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало нефтеперерабатывающий завод в Махачкале в российском Дагенстане .

Об этом сообщили источники NV.

По данным собеседников издания, объект, обеспечивавший российские оккупационные войска, был поражен беспилотниками украинского производства.

На видео, обнародованных в местных телеграмм-каналах, видно момент удара — по меньшей мере один дрон попал в установку первичной переработки нефти АВТ. После взрыва на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

«Влияние на нефтяную промышленность РФ продолжится и будет постоянно расти. Военная разведка системно будет сливать с агрессора «кровь войны», — подчеркнул источник NV.

22 октября дроны атаковали российскую Республику Дагестан, глава региона Сергей Меликов заявил об ударе по «одному из предприятий».

В Сети писали о взрывах и стрельбе в Махачкале. В Дагестане закрывали аэропорты Владикавказа и Грозного

Также мониторинговые паблики пишут об ударе БПЛА по Саранску Мордовской республики. По данным Exilenova+, атакован Саранский механический завод, который занимается изготовлением прямоточных клапанов для компрессоров и является поставщиком для военной промышленности РФ.