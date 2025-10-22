Дроны ГУР ударили по нефтеперерабатывающему заводу в российском Дагестане — источники NV

22 октября, 15:30
Взрыв в Саранске в Мордовии РФ в результате удара БпЛА 22 октября 2025 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+)

В ночь на среду, 22 октября, подразделение Саргас Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало нефтеперерабатывающий завод в Махачкале в российском Дагенстане.

Об этом сообщили источники NV.

По данным собеседников издания, объект, обеспечивавший российские оккупационные войска, был поражен беспилотниками украинского производства.

На видео, обнародованных в местных телеграмм-каналах, видно момент удара — по меньшей мере один дрон попал в установку первичной переработки нефти АВТ. После взрыва на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

«Влияние на нефтяную промышленность РФ продолжится и будет постоянно расти. Военная разведка системно будет сливать с агрессора «кровь войны», — подчеркнул источник NV.

22 октября дроны атаковали российскую Республику Дагестан, глава региона Сергей Меликов заявил об ударе по «одному из предприятий».

Также мониторинговые паблики пишут об ударе БПЛА по Саранску Мордовской республики. По данным Exilenova+, атакован Саранский механический завод, который занимается изготовлением прямоточных клапанов для компрессоров и является поставщиком для военной промышленности РФ.

Редактор: Кристина Пицуряк

