Россия попала в жилой дом и ТРЦ в Сумах: пострадали шесть человек, среди них четверо детей

Вечером российские войска нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, в том числе дети.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.



Всего пострадали двое взрослых и четверо детей. В больницы доставили 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. По словам Григорова, их травмы не являются тяжелыми. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали без госпитализации.

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После этого российские войска продолжили атаку и нанесли еще два удара в том же районе города. В результате одного из них на территории торгового центра возник масштабный пожар. Информация о возможных новых пострадавших уточняется.

Кроме того, россияне уничтожили торговый центр в Сумах.

С момента попадания ликвидация последствий осложнена из-за постоянных повторных атак. Вражеские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу для спасателей и других служб.

Масштабы разрушений значительны.