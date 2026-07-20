Россия попала в жилой дом и ТРЦ в Сумах: пострадали шесть человек, среди них четверо детей

20 июля, 23:33
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По предварительным данным, ранения получили три человека (Фото: @UA_National_Police)

По предварительным данным, ранения получили три человека (Фото: @UA_National_Police)

Вечером российские войска нанесли удар беспилотником по жилому сектору Сум. В результате атаки поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, в том числе дети.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Всего пострадали двое взрослых и четверо детей. В больницы доставили 8-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. По словам Григорова, их травмы не являются тяжелыми. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали без госпитализации.

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После этого российские войска продолжили атаку и нанесли еще два удара в том же районе города. В результате одного из них на территории торгового центра возник масштабный пожар. Информация о возможных новых пострадавших уточняется.

Кроме того, россияне уничтожили торговый центр в Сумах.

С момента попадания ликвидация последствий осложнена из-за постоянных повторных атак. Вражеские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу для спасателей и других служб.

Масштабы разрушений значительны.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война России против Украины Сумы Сумская область Дроны БПЛА

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