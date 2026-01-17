Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры

В ночь на субботу, 17 января, армия страны-агрессора России нанесла удар по Запорожью . В результате атаки известно о пожаре на объекте инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что российские войска совершили атаку на Запорожье, применяя беспилотники.

По его словам, в результате удара на одном из объектов инфраструктуры вспыхнул пожар.

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По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Федоров.

Также ночью сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Всего в ночь на 17 января Россия запустила по Украине 115 дронов, зафиксировано попадание 16 БПЛА на 11 локациях.