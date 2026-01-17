Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры
Россияне нанесли удар по Запорожью (Фото: REUTERS / Stringer)
В ночь на субботу, 17 января, армия страны-агрессора России нанесла удар по Запорожью. В результате атаки известно о пожаре на объекте инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он отметил, что российские войска совершили атаку на Запорожье, применяя беспилотники.
По его словам, в результате удара на одном из объектов инфраструктуры вспыхнул пожар.
По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Федоров.
Также ночью сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Всего в ночь на 17 января Россия запустила по Украине 115 дронов, зафиксировано попадание 16 БПЛА на 11 локациях.