Россияне атаковали Винницкую область реактивными дронами: повреждены объекты энергетики, трое пострадавших

Обновлено в 12:24. Руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что в результате атаки в нескольких общинах повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры. Известно о трех пострадавших; все они получили легкие травмы.

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В одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар. В другом месте в результате пожара пострадали 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, еще семь повреждены. После отбоя воздушной тревоги энергетики приступили к восстановительным работам на объектах, поврежденных в результате атаки.

Воздушные силы сообщали о движении реактивных дронов в направлении Винницы и области, в частности Немирова, Вороновицы, Песчанки и Вапнярки.

1 ноября россияне нанесли массированный удар по Винницкой области. Под ударом, в частности, оказались объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждены вышка мобильной связи, частный склад, окна в многоэтажных домах, остановка общественного транспорта и автомобиль в Виннице.

В ночь на 5 ноября россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 из акватории Черного моря и 128 ударными БПЛА типа Shahed (65 из которых — реактивные), а также дронами Гербера и имитаторами Пародия.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 105 российских БПЛА типа Shahed (48 из которых — реактивные), а также дроны Гербера и другие типы.