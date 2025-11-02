РФ атаковала Украину двумя Искандерами и почти 80 дронами: зафиксировано попадание ракеты и 12 БпЛА

В ночь на 2 ноября (с 19:00 1 ноября) россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 79 ударными БпЛА, около 50 из них — шахеды. Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 67 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, сообщили военные.

Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на шести локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Реклама

Инфографика: NV

В ночь на 2 ноября российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Еще двое — получили ранения.

Одного из пострадавших госпитализировали. Мужчина получил термические ожоги пламенем и находится в состоянии средней тяжести, заявил Кипер. Несмотря на активную работу ПВО, в области есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. В ГСЧС уточнили, что в результате попаданий вспыхнул пожар на автостоянке с грузовыми автомобилями.