Россияне атаковали Украину дронами и барражирующими боеприпасами: зафиксировано попадание 14 БПЛА

В ночь на среду, 29 июля (с 18:00 28 июля), российские войска атаковали территорию Украины 80 ударными БПЛА типов Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера и Италмас, барражирующими боеприпасами Бандероль, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

Россияне запустили дроны с направлений: Орёл, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из оккупированных Донецка и Гвардейского (АР Крым).

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 65 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны, сообщили в Воздушных силах. В то же время зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в 10 местах, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в двух локациях.

Военные предупредили, что российская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

В ночь на среду, 29 июля, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. Вечером 28 июля российские дроны нанесли удары по территориям АЗС в Сумской и Степановской громадах, сообщал глава ОВА Олег Григоров. По предварительным данным, пострадавших нет.