Российская армия ночью запустила по Украине 82 дрона, есть попадания 21 БпЛА — Воздушные силы

15 января, 08:58
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ПВО был сбит или подавлен 61 российский дрон в ночь на 15 января (Фото: Генштаб ВСУ)

ПВО был сбит или подавлен 61 российский дрон в ночь на 15 января (Фото: Генштаб ВСУ)

Противовоздушная оборона обезвредила 61 из 82 беспилотников, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину в ночь на четверг, 15 января (с 19:00 14 января). Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово (РФ), Гвардейского (ВОТ Крыма), ВОТ Донецка.

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Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, ПВО был сбит или подавлен 61 российский дрон.

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Украинские военные зафиксировали попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков в трех местах.

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько российских беспилотников.

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Во Львове российский дрон во время ночной атаки попал на территории детской площадки рядом с памятником Степану Бандере.

В Соломенском районе Киева обломки БпЛА попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Война России против Украины атака шахедов Shahed-136

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