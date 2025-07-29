Як зазначили у Повітряних Силах, ракетами Іскандер-М ворог атакував з Ростовської області та тимчасово окупованого Криму; ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з різних напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське (на території Криму).

Там додали, що російську повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та сході країни, додали Повітряні Сили.

Також наразі зафіксовано влучання п’яти БпЛА та двох ракет у трьох локаціях, падіння збитих безпілотників на двох локаціях.

28 липня у Києві та низці областей Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку Чернігівської області. Місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Прилуках та районі.

Армія Росії у ніч проти понеділка, 28 липня, атакувала Україну 331 засобом повітряного нападу, зокрема 324 дронами, чотирма крилатими Х-101 та трьома аеробалістичними ракетами Кинджал, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.