Армия страны-агрессора России в ночь на пятницу, 31 октября, атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 108 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запустили ракету Искандер-М из Ростовской области (РФ), а дроны — из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды и Гвардейского (ВОТ Крым).

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено баллистическую ракету и 107 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание 36 ударных БпЛА на 20 локациях.

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько российских дронов.

Ночью Россия нанесла удары дронами по жилому сектору и инфраструктуре Сум, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — четверо детей.

Укрзализныця заявила, что войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.

Российская армия также атаковала город Днепр, возник пожар на территории гражданского предприятия.