ПВО ночью обезвредила ракету Искандер-М и 107 дронов РФ, зафиксировано попадание 36 беспилотников — Воздушные силы

31 октября, 09:43
Поделиться:
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы (Фото: REUTERS/Stringer)

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы (Фото: REUTERS/Stringer)

Армия страны-агрессора России в ночь на пятницу, 31 октября, атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 108 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запустили ракету Искандер-М из Ростовской области (РФ), а дроны — из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды и Гвардейского (ВОТ Крым).

Реклама

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено баллистическую ракету и 107 беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание 36 ударных БпЛА на 20 локациях.

Читайте также:
Российские шахеды кое-где стали более опасными, чем баллистические ракеты — Зеленский

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько российских дронов.

Ночью Россия нанесла удары дронами по жилому сектору и инфраструктуре Сум, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — четверо детей.

Читайте также:
Атаковали прицельно. Кулеба показал последствия налета шахедов на ж/д инфраструктуру Сумской и Харьковской областей — фото

Укрзализныця заявила, что войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.

Российская армия также атаковала город Днепр, возник пожар на территории гражданского предприятия.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО атака шахедов Shahed-136 Искандер Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies