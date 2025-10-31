ПВО ночью обезвредила ракету Искандер-М и 107 дронов РФ, зафиксировано попадание 36 беспилотников — Воздушные силы
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы (Фото: REUTERS/Stringer)
Армия страны-агрессора России в ночь на пятницу, 31 октября, атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 108 вражеских целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Оккупанты запустили ракету Искандер-М из Ростовской области (РФ), а дроны — из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды и Гвардейского (ВОТ Крым).
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено баллистическую ракету и 107 беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Украинские военные зафиксировали попадание 36 ударных БпЛА на 20 локациях.
Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько российских дронов.
Ночью Россия нанесла удары дронами по жилому сектору и инфраструктуре Сум, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — четверо детей.
Укрзализныця заявила, что войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.
Российская армия также атаковала город Днепр, возник пожар на территории гражданского предприятия.