Силы ПВО обезвредили 92 из 130 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 23 октября (Фото: Генштаб ВСУ)

Армия страны-агрессора России в ночь на четверг, 23 октября, атаковала Украину 130 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, 80 из них были шахедами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушной обороной Украины было сбито или подавлено 92 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Российские оккупанты запустили беспилотники из Курска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауды (ВОТ Крыма).

Реклама

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Украинские военные зафиксировали попадание 25 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков в 11 местах.

Читайте также: Чем дешевле и эффективнее сбивать Шахеды и не только

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько российских дронов.

Ночью Россия осуществила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября.

В Подольском районе повреждена синагога. Один из обломков российского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома. Всего зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродованный детский сад.

Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах столицы, где обломками повреждены жилые дома.