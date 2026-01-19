Противовоздушная оборона обезвредила 126 из 145 беспилотников, которыми страна-агрессор Россия атаковала Украину в ночь на понедельник, 19 января (с 18:00 18 января). Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), Чауды (ВОТ Крыма) и Донецка (ВОТ Украины), около 90 из них — шахеты.

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Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро ПВО было сбито или подавлено 126 дронов.

Украинские военные зафиксировали попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков в пяти местах…

Воздушные силы предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько вражеских беспилотников.

В Одессе в результате ночного обстрела РФ есть повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. В Одесском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом.

В Днепропетровской области под вражеской атакой был Синельниковский район, повреждены инфраструктура, транспортные средства, газопровод.