Россияне запустили по Украине более 200 дронов: есть попадания на 18 локациях — Воздушные силы
Россияне атаковали Украину двумя сотнями дронов (Фото: @V_Zelenskiy_official)
В ночь на 19 апреля (с 17:30 18 апреля) россияне атаковали Украину 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них — шахеды.
Об этом говорится в отчете Воздушных сил.
Российские войска запустили дроны по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 203 вражеских БпЛА.
В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков на восьми локациях. В Воздушных силах предупредили, что российская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
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В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами. В Чернигове враг попал в учебное заведение, погиб 16-летний юноша, четыре человека получили ранения — три женщины и один мужчина.