В ночь на 19 апреля (с 17:30 18 апреля) россияне атаковали Украину 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них — шахеды.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

Российские войска запустили дроны по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.

Реклама

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 203 вражеских БпЛА.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков на восьми локациях. В Воздушных силах предупредили, что российская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.