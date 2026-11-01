В Тернопольской области оккупанты ударили по объекту энергетики, в Ровно прогремел взрыв

1 ноября, 17:08
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Россияне массированно атакуют территорию Украины шахедами с вечера 31 октября (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россияне массированно атакуют территорию Украины шахедами с вечера 31 октября (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Тернопольской области российские оккупанты поразили объект энергетики в Кременецкой громаде, в результате чего 12 населенных пунктов остались полностью или частично без света.

Об этом в 15:51 сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух. Он отметил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в 16:43 Суспільне сообщило, что в Ровно прогремел взрыв. В 16:41 Воздушные силы предупреждали, что на Ровно с севера летит реактивный шахед.

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Ранее глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко сообщал, что 1 ноября 2026 года россияне атаковали Черновицкую область беспилотниками, два из них попали в административное гражданское здание в Черновцах, в результате чего 67-летний мужчина получил осколочные ранения.

С вечера 31 октября россияне массированно атакуют территорию Украины шахедами.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Тернопольская область Ровно Война России против Украины атака шахедов российские атаки

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