Украина может производить водные дроны, а Россия — нет — аналитик CIT 3 ноября, 12:56 Пожар после взрывов в Севастополе, 29 октября (Фото:t.me/mysiagin)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ прокомментировал атаку водными дронами на Черноморский флот РФ в Севастополе, констатировав технологическое преимущество Украины.

«Во-первых, это показывает, что Черноморский флот России не способен даже защищать свою, как они говорят, „родную гавань“. И показывает, что у Украины есть возможности собственного производства таких технологических средств. Это технологическое преимущество. У россиян нет ничего подобного этим дронам, хотя они были разработаны относительно быстро украинцами. Вероятно, они имеют элементную базу, которая является коммерческой, поэтому их относительно легко производить», — сказал Михайлов Радио НВ.

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По его словам, это означает, что российский флот вряд ли сможет как-то вести свои операции даже если Россия предпримет какую-то силовую попытку прекратить поставки сельхозпродукции из Украины.

«Это будет проблемным для Черноморского флота, учитывая, в частности, эту новую угрозу, а также ракеты Гарпун, Нептун и другие, которые будут мешать операции в открытом море», — отметил аналитик CIT.

29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме морского тральника Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В Минобороны Великобритании обвинения отвергли.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 29 октября сообщил, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса Григорович в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали повреждения фрегата Адмирал Макаров (ранее сообщалось, что он стал флагманом Черноморского флота РФ, после затопления крейсера Москва), подобно тому, как министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера Москва.

В ISW подчеркнули, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с Калибрами в это время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании ударов по энергетической инфраструктуре.



«Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине в течение последних нескольких недель», — добавили аналитики.



Черноморский флот располагает тремя фрегатами класса Григорович, каждый из которых способен запускать крылатые ракеты Калибр.