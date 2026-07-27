«Очень громко». Атака дронов в Ростове: сообщается об ударах по железной дороге и попадании в порту

В Ростове-на-Дону в ночь на 27 июля наносятся удары по железнодорожной инфраструктуре, пишут мониторинговые Telegram-каналы (Фото: Exilenova+)

В ночь с 26 на 27 июля зафиксирована атака дронов в Ростове-на-Дону (страна-агрессор РФ) .

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

«Ростов подвергается атаке. В Ростове очень громко. Ростов, обстрел. Ростов, вероятно, наносятся удары по железнодорожной инфраструктуре» — именно такие сообщения были опубликованы.

Реклама

Позже в Exilenova+ сообщили о попадании в районе городского порта.

" В порту Ростова — прилеты", — говорилось в тексте.

Читайте также: Силы беспилотных систем ночью поразили ещё девять танкеров теневого флота РФ в Азовском море

Ранее сообщалось, что в Ростовской области РФ в ночь на 10 июля гремели взрывы. Позже OSINT-аналитики подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в городе.

Также сообщалось, что удар БПЛА был нанесен по Азовскому оптико-механическому заводу, который специализируется на производстве оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входит в состав оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора РФ.

Позже в СБУ сообщили, что в ночь на 25 июля дальнобойными дронами был поражен ряд российских военных целей в акватории Каспийского моря и в Ростове-на-Дону .

В частности, украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 «Молния». Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией, сообщили в СБУ.