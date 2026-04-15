В результате атаки РФ на территории портовой инфраструктуры Одесской области возникли пожары (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В ночь на среду, 15 апреля, российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

В результате попаданий повреждены складские и административные здания.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

Обошлось без погибших и пострадавших. Продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий удара РФ.

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В ГСЧС уточнили, что в результате атаки на территории портовой инфраструктуры возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгораний.

Фото: Олег Кипер/Telegram

Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали о группе БпЛА, которая направлялась в сторону Измаила Одесской области. Мониторинговые Telegram-каналы писали о 15 дронах на город.

Накануне россияне атаковали объекты морской инфраструктуры в Измаиле, зафиксировано несколько попаданий по территории порта.

По данным Воздушных сил, российская армия в ночь на 15 апреля атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М и 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона Украины сбила и обезвредила 309 дронов.

В Запорожье погибла 74-летняя женщина, войска РФ ударили по остановке, повреждены автостоянка, предприятие и близлежащие жилые дома. Также Россия ударила по центру Днепра, повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании, пострадали три человека.