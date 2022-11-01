Полтавскую область атаковали 10 дронов-камикадзе: власти сообщили подробности 1 ноября, 15:36 Власти сообщили подробности атаки дронов на Полтавскую область (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В ночь на вторник, 1 ноября, Полтавскую область атаковали 10 дронов-камикадзе. Шесть из них удалось сбить.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Павел Лунин.

По его словам, три дрона уничтожили Воздушные силы ВСУ, еще три — бойцы территориальной обороны.

Четыре БПЛА упали на гражданские объекты, в результате чего возник пожар.

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«Отлично сработала областная ГСЧС, удалось спасти немало имущества», — отметил Лунин.

Он добавил, что оккупанты запускали беспилотники с территории захваченного Гуляйполя Запорожской области.