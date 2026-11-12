Россияне нанесли массированный удар дронами по Одессе и пригороду: есть попадание в многоэтажку

В четверг, 12 ноября, российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригородам. В Одессе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Информация о пострадавших не поступала. Также поврежден частный гараж, отметил Кипер.

Позже РФ повторно атаковала Одессу. В результате удара загорелся легковой автомобиль, информации о пострадавших нет.

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В ночь на 12 ноября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон и 123 ударными БПЛА типов Shahed (73 из них — реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами Пародия.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона обезвредила пять боеприпасов Бандероль/Дань-Т и 89 дронов, в том числе 51 реактивный. В результате атаки зафиксированы попадания в 17 местах, а также падение сбитых целей и обломков — в 18 местах.

РФ нанесла баллистический удар по Киеву и области, были слышны взрывы. В Ровенской области в результате атаки на объекты энергетики обесточено несколько районов.