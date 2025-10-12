Исчезло электро- и водоснабжение. В Белгород-Днестровском Одесской области пострадали объекты критической инфраструктуры в результате атаки дронов

В Белгород-Днестровском Одесской области в результате ночной атаки российских беспилотников повреждены системы электро- и водоснабжения, сообщили в воскресенье, 12 октября, в городском совете.

В городе частично пострадали объекты критической инфраструктуры. Из-за этого в некоторых районах временно прекратились подача электроэнергии и воды.

Работники городских коммунальных служб и специалисты компании ДТЭК занимаются восстановлением поврежденных сетей. По предварительным оценкам, водоснабжение планируют восстановить до 12:30.

В ГСЧС уточнили, что в результате попаданий в области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, горела база отдыха, хозяйственная постройка частного домохозяйства, также пострадало здание одной из районных государственных администраций.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Накануне в ДТЭК заявили, что в Одесской области после ночного обстрела энергосистемы электроснабжение восстановили для 240 тысяч семей.

В Министерстве энергетики сообщили, что этой ночью враг снова атаковал объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины.

Повреждения получили объекты энергетики Донецкой, Одесской и Черниговской областей.

В Донецкой ОВА сообщили, что вся Донецкая область осталась без электроснабжения в результате российской атаки.

В ночь на 12 октября (с 20:00 11 октября) российские войска атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также управляемой авиационной ракетой Х-31.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях, сообщили военные.