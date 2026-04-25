Россияне массированно атаковали Одесскую область дронами: возникли пожары, повреждены дома и объекты припортовой инфраструктуры — фото
Последствия вражеского обстрела Одесской области (Фото: Олег Кипер / Telegram)
Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 25 апреля, осуществила массированную атаку дронами по Одесской области, в результате чего зафиксированы разрушения и есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в южной части региона была повреждена жилая застройка и припортовая территория.
Он отметил, что в результате ударов пострадали два человека, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.
К тому же разрушены и повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и семь автомобилей. Под ударом также были объекты припортовой инфраструктуры, отметил Кипер.
На местах попаданий возникли пожары, которые уже ликвидированы, а работы по ликвидации последствий продолжаются, добавил он.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что ночью российские дроны атаковали судно под флагом Панамы во время выхода из порта, из-за чего на борту возник пожар. По его словам, экипаж самостоятельно ликвидировал возгорание, пострадавших нет, а судно продолжило движение.
18 апреля сообщалось, что российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область, в частности портовую инфраструктуру. В результате удара были повреждены склады, резервуары, транспорт и промышленные объекты, возникли пожары, а один человек получил ранения.