Оккупанты ударили дронами по портовой инфраструктуре Одесской области

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе. Поврежден пустой резервуар для хранения масла. Обошлось без пожара. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала», — написал он.

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Как отметил Кипер, оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и «объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося вред мирным людям и подвергая их опасности».

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7 января российские оккупанты нанесли удар по двум портам в Одесской области.

В результате атаки оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры, административные здания, а также контейнеры с маслом.

Как сообщал глава ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки погибли два человека, а восьмеро получили ранения.