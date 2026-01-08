Оккупанты ударили дронами по портовой инфраструктуре Одесской области
Вечером 8 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры Одесской области (Фото: REUTERS/Stringer)
Вечером 8 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры Одесской области.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе. Поврежден пустой резервуар для хранения масла. Обошлось без пожара. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала», — написал он.
Как отметил Кипер, оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и «объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося вред мирным людям и подвергая их опасности».
7 января российские оккупанты нанесли удар по двум портам в Одесской области.
В результате атаки оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры, административные здания, а также контейнеры с маслом.
Как сообщал глава ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки погибли два человека, а восьмеро получили ранения.