Оккупанты ударили дронами по портовой инфраструктуре Одесской области

8 января, 20:02
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Вечером 8 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры Одесской области (Фото: REUTERS/Stringer)

Вечером 8 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры Одесской области (Фото: REUTERS/Stringer)

Вечером 8 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры Одесской области.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе. Поврежден пустой резервуар для хранения масла. Обошлось без пожара. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала», — написал он.

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Как отметил Кипер, оккупанты целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и «объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося вред мирным людям и подвергая их опасности».

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7 января российские оккупанты нанесли удар по двум портам в Одесской области.

В результате атаки оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры, административные здания, а также контейнеры с маслом.

Как сообщал глава ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки погибли два человека, а восьмеро получили ранения.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   атака дронами Одесская область портовая инфраструктура Война России против Украины

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