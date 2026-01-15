Россияне ночью атаковали юг Одесской области: разрушены админздания, вспыхнул пожар
В Белгород-Днестровском районе Одесской области возник пожар в результате атаки РФ (Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области)
Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 15 января, атаковали ударными дронами юг Одесской области, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
По его данным, противовоздушная оборона уничтожила большинство вражеских целей.
В то же время в Белгород-Днестровском районе в результате удара разрушены два одноэтажных административных здания.
На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
В результате российского обстрела пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Кипер добавил, что соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки РФ.
В ночь на 15 января армия РФ атаковали Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. ПВО был сбит или подавлен 61 вражеский дрон.
Во Львове российский дрон во время ночной атаки попал на территории детской площадки рядом с памятником Степану Бандере.
В Соломенском районе Киева обломки БпЛА попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа.